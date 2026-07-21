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Не брак потужностей: у виробника дронів назвали головний виклик для галузі

11:23 21.07.2026 Вт
2 хв
Що заважає розвитку української дронової галузі?
aimg Лев Шевченко
Не брак потужностей: у виробника дронів назвали головний виклик для галузі Фото: Дрон-бомбер SKoM (Trypillian)
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Найбільшою проблемою української індустрії defence tech є не відсутність потужностей чи конкуренції, а нерівномірне фінансування та відсутність довгострокового планування замовлень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтервʼю комерційної директорки defence tech компанії Trypillian Вікторії Кульчицької.

Потреба в довготривалих контрактах

За словами Кульчицької, для планування ресурсів, закупівлі обладнання та утримання команд виробникам необхідний чіткий горизонт прогнозування.

"Виробнику потрібні обладнання та команда, а це – тисячі задіяних людей і робочих місць, забезпечити які без довгострокового контракту складно. Контракти мають бути довготривалими, з передбачуваними для виробника надходженнями коштів", – наголосила вона.

Проблеми з логістикою та фінансами

Складний маршрут постачання компонентів також потребує часу та заздалегідь розподіленого бюджету. Оскільки постачальники вимагають постійної передоплати, компаніям доводиться постійно оперувати значним оборотним капіталом.

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Які компанії залишаються на ринку

За словами комерційної директорки Trypillian, у нинішніх умовах виживають підприємства, які поєднують кілька факторів:

  • мають стабільний зворотний зв'язок із фронтом;

  • розробляють рішення під актуальні потреби військових;

  • тримають дисципліну серійного виробництва та швидко модернізують продукт.

Проте для стабільної роботи індустрії все одно необхідні прогнозованість і достатній горизонт планування закупівель.

В інтервʼю Вікторія Кульчицька з Trypillian також розповіла, що у відкритті експорту зброї головне, щоб діяли прозорі й чіткі правила, за якими всі компанії працюють на рівних умовах, а також закривалися потреби війська.

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