Брага - Заря: где смотреть матч

Новости Спорт 16.08.2018 - 15:17

Где и когда начнется ответный поединок 3 квалификационного раунда Лиги Европы

"Заря" сразится с "Брагой" за выход в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 22:30, а смотреть поединок можно на телеканалі "2+2". По мнению букмекеров, преимущество в этом противостоянии на стороне португальской команды.

16 августа 22:30
Брага, стадион "Брага Мунисипал"

 

Ответный поединок третьего квалификационного раунда Лиги Европы, в котором луганская "Заря" на выезде сыграет с португальской "Брагой" состоится 16 августа. Матч в прямом эфире покажет телеканал "2+2", начало - в 22:30.

Напомним, "Заря" стала четвертым клубом, который заработал для Украины очки в нынешнем сезоне в рейтинг ассоциаций УЕФА. 

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