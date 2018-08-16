Брага - Заря: онлайн трансляция

РБК-Украина проведет трансляцию поединка 3 отборочного цикла Лиги Европы

Брага - Заря. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 22:30, а смотреть поединок можно на 2+2. "Заря" проведет второй матч 3 раунда квалификации Лиги Европы против "Браги". По мнению букмекеров, преимущество в этом противостоянии на стороне португальской команды.

16 августа 22:30

Брага, стадион "Брага Мунисипал"

"Брага" фаворит матча, она играет дома и португальцам должны помогать свои стены. Но "Заря" показала в концовке домашнего матча отбора Лиги Европы, что может переигрывать опытных португальцев. Преимущество "Браги" не продлилось более трех минут.

"Брага" провела только два официальных матча в сезоне, пропустив в них три мяча, правда и забила 5 в ворота соперников. Команда Абела Феррейры только входит в сезон и игровой ритм, поэтому ее не хватает на весь матч.

Как показал первый матч в Запорожье, "Заря" способна на равных бороться с соперниками. В первой игре Вернидуб удивил выбором состава, сейчас от наставника луганчан вновь стоит ждать сюрприза. "Заря" физически готова отлично, команда молодая, а значит сможет даже прибавлять по ходу игры, а это большой плюс в этом противостоянии.