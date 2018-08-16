Брага - Зоря: де дивитися матч

Де і коли почнеться матч-відповідь 3 кваліфікаційного раунду Ліги Європи

"Зоря" змагатиметься з "Брагою" за вихід в раунд плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна о 22:30, а дивитися поєдинок можна на телеканале "2+2". На думку букмекерів, перевага в цьому протистоянні на боці португальської команди.

16 серпня 22:30

Брага, стадіон "Брага Мунісіпал"

Поєдинок у відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи, в якому луганська "Зоря" на виїзді зіграє з португальською "Брагою" відбудеться 16 серпня. Матч в прямому ефірі покаже телеканал "2+2", початок - о 22:30.

Нагадаємо, "Зоря" стала четвертим клубом, який заробив для України бали в нинішньому сезоні в рейтинг асоціацій УЄФА.