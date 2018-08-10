"Заря" принесла свои первые очки в таблицу коэффициентов УЕФА

Новости Спорт 10.08.2018 - 10:57
Фото: (facebook.com/FCZoryaLuhansk)
Фото: (facebook.com/FCZoryaLuhansk)

Четыре клуба заработали очки в рейтинг для Украины

Луганская "Заря" стала четвертым клубом, который заработал для Украины очки в нынешнем сезоне в рейтинг ассоциаций УЕФА. Об этом сообщает zbirna.com.

В поединке третьего квалификационного круга Лиги Европы подопечные Юрия Вернидуба сыграли вничью с португальской "Брагой". Также вничью сыграло киевской "Динамо" в матче ЛЕ со "Славией" (1:1). Оба результата принесли в национальную копилку еще одно очко (в квалификационных раундах за победу дают одно очко, за ничью - 0,5).

Если к этому добавить четыре бонусных очка донецкого "Шахтера" за участие на групповом этапе Лиги чемпионов (туда донецкий клуб попал автоматически) и 1,5 очка "Мариуполя", которые он заработал на предыдущей стадии ЛЕ, имеем в сумме 6,5 пункта, что трансформируется в таблице коэффициентов УЕФА в 1,3 балла (6,5 очка делим на 5 клубов).

Отрыв от идущей следом Бельгии  (+0,800) сократился, поскольку ее клубы набрали 0,5 балла.

К сожалению, "Мариуполь" проиграл дома "Бордо" в первом матче 3 квалификационного раунда Лиги Европы и очков не принес.

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Теги:  УЕФА,  рейтинг,  Заря,  Футбол  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС