Брага - Заря: прогноз букмекеров

Новости Спорт 16.08.2018 - 17:58

Специалисты считают фаворитом португальский клуб

"Заря" сразится с "Брагой" за выход в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 22:30, а смотреть поединок можно на телеканалі "2+2". По мнению букмекеров, преимущество в этом противостоянии на стороне португальской команды.

16 августа 22:30
Брага, стадион "Брага Мунисипал"

 

Компания bet365 принимает ставки на победу луганчан с коэффициентом 8,0, а на их оппонента - 1,4. Ничья в этом противостоянии оценивается в 4,5.

Их коллеги из William Hill такого же мнения - на триумф "Зари" можно поставить с коэффициентом 7,5, а на победу "Браги" - 1,4.

Напомним, "Заря" стала четвертым клубом, который заработал для Украины очки в нынешнем сезоне в рейтинг ассоциаций УЕФА. 

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