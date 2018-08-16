Брага - Заря: прогноз букмекеров

Специалисты считают фаворитом португальский клуб

"Заря" сразится с "Брагой" за выход в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 22:30, а смотреть поединок можно на телеканалі "2+2". По мнению букмекеров, преимущество в этом противостоянии на стороне португальской команды.

16 августа 22:30

Брага, стадион "Брага Мунисипал"

Компания bet365 принимает ставки на победу луганчан с коэффициентом 8,0, а на их оппонента - 1,4. Ничья в этом противостоянии оценивается в 4,5.

Их коллеги из William Hill такого же мнения - на триумф "Зари" можно поставить с коэффициентом 7,5, а на победу "Браги" - 1,4.

Напомним, "Заря" стала четвертым клубом, который заработал для Украины очки в нынешнем сезоне в рейтинг ассоциаций УЕФА.