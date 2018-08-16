Брага - Зоря: прогноз букмекерів

Фахівці вважають фаворитом португальський клуб

"Зоря" змагатиметься з "Брагою" за вихід в раунд плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна о 22:30, а дивитися поєдинок можна на телеканале "2+2". На думку букмекерів, перевага в цьому протистоянні на боці португальської команди.

16 серпня 22:30

Брага, стадіон "Брага Мунісіпал"

Компанія bet365 приймає ставки на перемогу жителів обласного центру з коефіцієнтом 8,0, а на їх опонента - 1,4. Нічия в цьому протистоянні оцінюється в 4,5.

Їх колеги з William Hill такої ж думки - на тріумф "Зорі" можна поставити з коефіцієнтом 7,5, а на перемогу "Браги" - 1,4.

Нагадаємо, "Зоря" стала четвертим клубом, який заробив для України бали в нинішньому сезоні в рейтинг асоціацій УЄФА.