Брага - Зоря: онлайн трансляція

РБК-Україна проведе трансляцію поєдинку 3 відбіркового циклу Ліги Європи

Брага - Зоря. Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна о 22:30, а дивитися поєдинок можна на 2+2. "Зоря" проведе другий матч 3 раунду кваліфікації Ліги Європи проти "Браги". На думку букмекерів, перевага в цьому протистоянні на боці португальської команди.

16 серпня 22:30

Брага, стадіон "Брага Мунісіпал"

"Брага" фаворит матчу, вона грає вдома і португальцям повинні допомагати свої стіни. Але "Зоря" показала в кінцівці домашнього матчу відбору Ліги Європи, що може перегравати досвідчених португальців. Перевага "Браги" тривала не більше трьох хвилин.

"Брага" провела лише два офіційні матчі в сезоні, пропустивши в них три м'ячі, правда і забила 5 в ворота суперників. Команда Абела Феррейри тільки входить в сезон і ігровий ритм, тому її не вистачає на весь матч.

Як показав перший матч в Запоріжжі, "Зоря" здатна на рівних боротися з суперниками. У першій грі Вернидуб здивував вибором складу, зараз від наставника луганчан знову варто чекати сюрпризу. "Зоря" фізично готова відмінно, команда молода, а значить зможе навіть додавати по ходу гри, а це великий плюс в цьому протистоянні.