Bradley для України можуть залишитися без деталей: в США шукають вихід

Армія США шукає компанії, здатні забезпечити постачання дефіцитних та застарілих компонентів для бойових машин піхоти M2A2 ODS-SA Bradley, які використовують для військової допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Мілітарний" .

Йдеться поки лише про дослідження ринку - американське командування хоче визначити компанії, здатні забезпечити потрібні комплектуючі. Проблема в тому, що частину деталей більше офіційно не виробляють: виробнича база застаріла, а окремі постачальники взагалі припинили випуск.

До переліку дефіцитних компонентів входять блок керування приводом турелі, модуль керування трансмісією, боєприпасні жолоби, лінзові ліхтарі Dialight Corp та інші спеціалізовані вузли машини.

Окрім постачання запчастин, майбутній підрядник має вміти ремонтувати й перевіряти Bradley, а також швидко налагоджувати виробництво деталей, яких уже ніхто не випускає.

Мета - привести машини до повної бойової готовності й передати їх Україні без подальших затримок через брак запчастин. Додатково підрядника хочуть залучити до підготовки українських механіків - з розробкою навчальних курсів, посібників і забезпеченням потрібного обладнання.

У США наголошують: це оприлюднене повідомлення - ще не тендер і не гарантія контракту, а лише спосіб визначити потенційних виконавців для подальшої роботи.