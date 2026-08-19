Bradley для Украины могут остаться без деталей: в США ищут выход

Армия США ищет компании, способные обеспечить поставки дефицитных и устаревших компонентов для боевых машин пехоты M2A2 ODS-SA Bradley, которые используются для военной помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Милитарный" .

Речь пока идет только об исследовании рынка - американское командование хочет определить компании, способные обеспечить нужные комплектующие. Проблема в том, что часть деталей больше официально не производится: производственная база устарела, а отдельные поставщики вообще прекратили выпуск.

В число дефицитных компонентов входят блок управления приводом турели, модуль управления трансмиссией, боеприпасные желоба, линзовые фонари Dialight Corp и другие специализированные узлы машины.

Кроме поставок запчастей, будущий подрядчик должен уметь ремонтировать и проверять Bradley, а также быстро налаживать производство деталей, которые уже никто не выпускает.

Цель – привести машины к полной боевой готовности и передать их Украине без дальнейших задержек из-за нехватки запчастей. Дополнительно подрядчика хотят привлечь к подготовке украинских механиков - с разработкой учебных курсов, пособий и обеспечением нужного оборудования.

В США отмечают: это обнародованное сообщение - еще не тендер и не гарантия контракта, а лишь способ определить потенциальных исполнителей для дальнейшей работы.