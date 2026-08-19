ua en ru
Ср, 19 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Miltech

Bradley для Украины могут остаться без деталей: в США ищут выход

00:09 19.08.2026 Ср
2 мин
Некоторые детали для этих машин уже давно никто официально не производит
aimg Екатерина Коваль
Bradley для Украины могут остаться без деталей: в США ищут выход Фото: БМП Bradley (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Армия США ищет компании, способные обеспечить поставки дефицитных и устаревших компонентов для боевых машин пехоты M2A2 ODS-SA Bradley, которые используются для военной помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Милитарный".

Речь пока идет только об исследовании рынка - американское командование хочет определить компании, способные обеспечить нужные комплектующие. Проблема в том, что часть деталей больше официально не производится: производственная база устарела, а отдельные поставщики вообще прекратили выпуск.

В число дефицитных компонентов входят блок управления приводом турели, модуль управления трансмиссией, боеприпасные желоба, линзовые фонари Dialight Corp и другие специализированные узлы машины.

Кроме поставок запчастей, будущий подрядчик должен уметь ремонтировать и проверять Bradley, а также быстро налаживать производство деталей, которые уже никто не выпускает.

Цель – привести машины к полной боевой готовности и передать их Украине без дальнейших задержек из-за нехватки запчастей. Дополнительно подрядчика хотят привлечь к подготовке украинских механиков - с разработкой учебных курсов, пособий и обеспечением нужного оборудования.

В США отмечают: это обнародованное сообщение - еще не тендер и не гарантия контракта, а лишь способ определить потенциальных исполнителей для дальнейшей работы.

Ремонт и обслуживание Bradley для нужд Украины уже давно в фокусе американских программ военной помощи. Еще осенью прошлого года американская "дочка" Rheinmetall получила контракт на ускоренный ремонт БМП Bradley для армий США и Украины на сумму 31 миллион долларов. В общей сложности США уже передали Украине более 180 единиц этой техники.

Bradley неоднократно доказывали свою эффективность на поле боя - в частности, одна из машин сбила российский дрон пушкой Bushmaster, и украинские военные тогда отмечали, что это уникальный случай.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Украина
Новости
Закрыть вопрос. Завершит ли Рада громкое обновление Кабмина назначением Хмары в Минобороны
Закрыть вопрос. Завершит ли Рада громкое обновление Кабмина назначением Хмары в Минобороны
Аналитика
Готова ли РФ к миру и что Кремль готовит на фронте: интервью с Вадимом Скибицким, ГУР
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Готова ли РФ к миру и что Кремль готовит на фронте: интервью с Вадимом Скибицким, ГУР