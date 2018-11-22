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У БПП прогнозують ухвалення бюджету-2019 до 24:00

Новини » Суспільство    22.11.2018 - 20:43
У БПП прогнозують ухвалення бюджету-2019 до 24:00
Фото: Сергій Березенко (РБК-Україна, Віталій Носач)

Наразі ще немає рішення податкового комітету щодо закону про зміни до Податкового кодексу

Верховна рада має проголосувати за державний бюджет на 2019 рік до дванадцятої години. Про це заявив заступник голови фракції "Блок Петра Порошенка", народний депутат Сергій Березенко, передає кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, що Рада повернеться до розгляду бюджету-2019 о 21:30. Наразі ще немає рішення податкового комітету щодо закону про зміни до Податкового кодексу.

"Зараз яка година? Ще дві і плюс ще дві години. Дуже хочу, щоб цей білий дим пішов до 12-ї", - відповів Березенко на питання журналістів, о котрій годині прогнозується ухвалення держбюджету.

Нагадаємо, раніше Березенко заявив, що перші 1,9 мільярда доларів траншу від Міжнародного валютного фонду (МВФ) Україна розраховує отримати в січні. За словами нардепа, держбюджет повністю узгоджений із Міжнародним валютним фондом.

Як писало РБК-Україна раніше, глава Верховної ради Андрій Парубій оголосив у вечірньому засіданні парламенту перерву на дві години - до 21:30. Спікер ВР підкреслював, що податковий комітет продовжує працювати над поправками до законопроекту про зміни до Податкового кодексу.

Додамо також, податковий комітет не встиг під час перерви між засіданнями Ради розглянути всі поправки до бюджетоутворюючого законопроекту про зміни до Податкового кодексу.

Перші 1,9 млрд доларів траншу від МВФ Україна розраховує отримати у січні, - нардеп Бюджет-2019: Парубій оголосив перерву у засіданні парламенту до 21:30
Теми: Бюджет-2019
Новини України Сергей БерезенкоВерховна РадаБюджет 2019
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