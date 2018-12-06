В БПП прогнозируют более 226 голосов за разрыв договора о дружбе с Россией

Фото: Артур Герасимов (Виталий Носач, РБК-Украина)

Лидер фракции убежден в том, что большинство депутатов проголосуют за расторжение договора

Законопроект о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве с Россией должен собрать более 226 голосов в сессионном зале. Об этом заявил председатель фракции "Блока Петра Порошенко" Артур Герасимов, передает корреспондент РБК-Украина.

"Как вы знаете, почти 5 лет назад Россия начала гибридную военную агрессию в Украине. 25 ноября эта агрессия просто вышла на новый уровень. Сегодня вполне логично, что в ВР поступил законопроект о прекращении данного соглашения. О какой дружбе может идти речь", - сказал Герасимов.

Он подчеркнул, что фракция БПП однозначно будет поддерживать прекращение действия настоящего договора.

"Что касается всех других фракций, я уверен, что они также будут поддерживать этот законопроект. Надеюсь, что он соберет больше чем необходимые 226 голосов", - заявил Герасимов.

По его словам, прекращение действия договора произойдет согласно всех международных процедур.

"Я четко знаю, что все сделано в соответствии с международными процедурами", - сообщил он.

Напомним, 5 декабря 2018 Комитет Верховной рады по иностранным делам поддержал прекращение договора о дружбе и сотрудничестве Украины с Российской Федерацией.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на начало декабря 2018 года действующими являются 314 соглашений между Украиной и Российской Федерацией.