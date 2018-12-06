Между Украиной и Россией остаются действующими 314 соглашений, - МИД

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МИД на сегодня прорабатывает денонсации 43 соглашений между Украиной и РФ

На сегодня между Украиной и Российской Федерацией действующими являются 314 соглашений. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко.

Она также отметила, что с 2014 года между Украиной и Россией было заключено 453 сделки.

"Но с начала вооруженной агрессии и оккупации Россией части территории нашего государства, по инициативе МИД начат процесс инвентаризации договорно-правовой базы, который продолжается до сих пор. На сегодняшний день украинская сторона приняла решение о прекращении или приостановлении действия 48 двусторонних соглашений и программ с РФ. Мы выполнили все процедуры и приняли решение о прекращении этих соглашений. Впрочем, решение принято, но расторжение договоров - это длительный процесс", - сообщила Зеленко.

Представитель МИД отметила, что по поручению президента министерство сейчас продолжает глубокую инвентаризацию договорно-правовой базы с РФ.

"По состоянию на сегодняшний день действует 314 соглашений с Российской Федерацией... На рассмотрении МИД находится более 43 соглашений, которые подлежат денонсации", - сказала Зеленко.

Она также добавила, что договор о дружбе и сотрудничестве с РФ прекращает действовать в апреле 2019 года

"Внесение президентом проекта закона о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве с РФ означает выполнение внутренне-государственной процедуры, необходимой для прекращения действия договора уже с 1 апреля 2019 года", - зазначаила спикер.

Также Зеленко уточнила, что прекращение действия договора не повлияет на обязательства РФ согласно международному праву.

"То есть, РФ и Украина сохраняют права и обязанности выполнения договора, возникшие в период его действия. Это означает, что Украина и в дальнейшем будет требовать от РФ ответственности за нарушение норм договора. В частности, восстановить территориальную целостность Украины и возместить те убытки, которые были нанесены его нарушением. Нарушения договора со стороны РФ остаются нарушениями", - добавила Зеленко.

Напомним, 5 декабря 2018 Комитет Верховной рады по иностранным делам поддержал прекращение договора о дружбе и сотрудничестве Украины с Российской Федерацией.