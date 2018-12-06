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У БПП прогнозують понад 226 голосів за припинення договору про дружбу з Росією

Новини » Політика    06.12.2018 - 13:15
У БПП прогнозують понад 226 голосів за припинення договору про дружбу з Росією
Фото: Артур Герасимов (Віталій Носач, РБК-Україна)

Лідер фракції переконаний в тому, що більшість депутатів проголосують за розірвання договору

Законопроект про припинення дії договору про дружбу та співробітництво з Росією має зібрати більше 226 голосів у сесійній залі. Про це заявив голова фракції "Блоку Петра Порошенка" Артур Герасимов, передає кореспондент РБК-Україна.

"Як ви знаєте, майже 5 років тому Росія розпочала гібридну військову агресію в Україні. 25 листопада ця агресія просто вийшла на новий рівень. Сьогодні цілком логічно, що в ВР поступив законопроект про припинення цієї угоди. Про яку дружбу може йти мова", - сказав Герасимов.

Він наголосив, що фракція БПП однозначно буде підтримувати припинення дії цього договору.

"Що стосується всіх інших фракцій, я впевнений, що вони також будуть підтримувати цей законопроект. Сподіваюсь, що він збере більше ніж потрібні 226 голосів", - заявив Герасимов.

За його словами, припинення дії договору відбудеться згідно всіх міжнародних процедур.

"Я чітко знаю, що все зроблено згідно з міжнародними процедурами", - повідомив він.

Нагадаємо, 5 грудня 2018 Комітет Верховної ради у закордонних справах підтримав припинення договору про дружбу і співробітництво України з Російською Федерацією.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на початок грудня 2018 року чинними є 314 угод між Україною та Російською Федерацією.

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