БПП припинила роботу до додаткових консультацій

Таке рішення пов'язане з відмовою парламенту голосувати за новий склад ЦВК

Фракція "Блок Петра порошенко" (БПП) припинила сьогодні свою роботу до додаткових консультацій. Про це повідомила представник президента у Верховній раді, народний депутат від БПП Ірина Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Один той факт, що всіма групами парламенту були проведені всі консультації, всі кандидати були узгоджені, говорить про одне: окремі фракції парламенту не готові до оновлення ЦВК. А відтак, не готові до того, щоб наші виборці мали право забезпечення чесних виборів на наступних виборах президента і парламенту, який має відбутися весною, і, відповідно, восени 2019-го року. Тому, виходячи з цієї позиції, фракції БПП припиняє роботу сьогодні до додаткових консультацій", - заявила Луценко.

"Вважаємо, що не має права жодний законопроект, який був поставлений сьогодні на голосування розглядатися, поки нашим виборцям не буде забезпечено право на чесні вибори", - додала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що фракція "Блок Петра Порошенка" сьогодні, 5 липня, прийняла рішення на своєму засіданні про те, що не буде голосувати за будь-які рішення в разі не підтримки питання Центральної виборчої комісії в залі.

Зазначимо, парламент відмовився голосувати за питання оновлення Центральної виборчої комісії.