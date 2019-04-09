ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

БПП пропонує відкликати поправки до "мовного закону"

Новини » Політика    09.04.2019 - 13:00
БПП пропонує відкликати поправки до "мовного закону"
Фото: Сергій Березенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

У БПП заявили про готовність голосувати за закон у редакції комітету

"Мовний закон" - законопроект "Про функціонування української мови як державної" може бути ухвалений у другому читанні вже у цей четвер, 11 квітня, за умови відкликання поправок фракцією "Опозиційний блок". Про це повідомив заступник глави БПП, народний депутат Сергій Березенко, передає кореспондент РБК-Україна.

Він підкреслив, що найбільшу кількість поправок внесено "Опозиційним блоком".

"Безумовно, цей закон може може розглянутись і швидче. Але якщо автори тих поправок знімуть свої зауваження… Якщо вони мають право як суб'єкти внесення цих поправок відкликати їх… якщо вони будуть відкликані, то ми зможемо проголосувати вже буквально в четвер. Якщо ні - цей процес затягнеться. Але ми готові голосувати за цей закон у редакції комітету", - сказав Березенко.

Нагадаємо, раніше глава комітету з питань культури і духовності Микола Княжицький зазначив, що "мовний закон" Рада може не проголосувати до 21 квітня через те, що частина народних депутатів зараз знаходиться на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.

Як писало РБК-Україна раніше, перший віце-спікер Верховної ради Ірина Геращенко заявила, що нардепам залишилося розглянути 862 поправки до "мовного закону".

Додамо, парламентарі розглянули майже 60% правок до "мовного закону".

У Раді пояснили, чому "мовний закон" можуть прийняти після другого туру виборів У Раді розповіли, скільки правок до "мовного закону" залишилось розглянути
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України украинский языкБлок Петра Порошенка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся