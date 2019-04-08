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В Раде рассказали, сколько поправок к "языковому закону" осталось рассмотреть

Новости » Политика    08.04.2019 - 11:47
В Раде рассказали, сколько поправок к "языковому закону" осталось рассмотреть
Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

Во вторник нардепы начнут работу с рассмотрения "языкового закона"

Верховной раде Украины осталось рассмотреть 862 поправки к "языковому закону". Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко во время согласительного совета в ВР, передает корреспондент РБК-Украина.

Во вторник работа парламента начнется именно с рассмотрения этого документа.

"Парламент рассматривает во втором чтении проект закона "О функционировании украинского языка как государственного". Нам остается рассмотреть 862 поправки. Во вторник завтра мы начнем работу по рассмотрению поправок в закон", - сообщила Геращенко.

По ее словам, в повестке дня также стоят законопроекты, предложенные комитетами.

"Блоки аграрной политики, информатизации, ТЭК, а также вопросы ратификации международных договоров", - добавила парламентарий.

Напомним, в конце марта сообщалось, что Верховная рада Украины вернется к рассмотрению "языкового закона" - законопроекта "О функционировании украинского языка как государственного" уже в апреле. Так, парламентарии продолжат рассмотрение документа на следующем пленарном заседании во вторник, 9 апреля.

Как писало РБК-Украина, парламентарии рассмотрели почти 60% правок к "языковому закону".

Отметим, в комитете ВР по вопросам культуры и духовности констатируют существенную разбалансировку "языкового закона" из-за проваленных поправок.

Добавим, ранее представитель Кабмина в Верховной раде, народный депутат Вадим Денисенко подчеркивал, что нардепы не успеют проголосовать во втором чтении "языковой закон" - законопроект "О функционировании украинского языка как государственного" до первого тура выборов президента Украины.

Рада вернется к "языковому закону" уже в апреле Рада рассмотрела почти 60% правок к "языковому закону"
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