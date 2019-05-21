В БПП обсуждают выдвижение Порошенко на пост премьера

В партии "Блок Петра Порошенко" обсуждают возможность выдвижения лидера политической силы на пост премьер-министра страны после того, как Владимир Гройсман объявил о своей отставке. Об этом сообщает РБК-Украина в материале "Ответ Зеленскому: готова ли Верховная рада к досрочным выборам".

По информации источника издания, пока в партии обсуждают, будет ли экс-президент претендовать на пост премьера от БПП. Отмечается, что парламентские выборы - это по большей части "премьериада", и дополнительные баллы получает та политическая сила, которая сразу называет свою сильную кандидатуру на пост премьер-министра.

"C одной стороны, будет красиво, если Порошенко заявит, что будет работать исключительно для страны, не претендуя на какое-либо кресло. Но, с другой стороны, нам же будет в минус в плане рейтинга, если мы не предложим сильную кандидатуру. Точно так, как мы потеряли в 2014 году, когда у нас не было кандидата, а был у "Народного фронта", - объяснил источник РБК-Украина.

Напомним, в понедельник, 20 мая, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что уходит в отставку. По его словам, он принял решение подать в отставку сразу после проведения в среду очередного заседания правительства.

Это случилось после того, как президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии инаугурации 20 мая обратился к Кабинету министров с призывом уйти в отставку. Он отметил, что в украинском правительстве должны быть новые лица и новые "прозрачные правила игры".

Кроме того, Зеленский на церемонии инаугурации объявил о роспуске Верховной рады.

Ранее Гройсман заявил, что планирует оставаться на своем посту до парламентских выборов. Гройсман тогда напомнил, что президентские и парламентские выборы - это разные вещи, никак между собой не связанные. По его словам, после того, как будет выбран следующий парламент, будет сформирована новая коалиция и новое правительство.