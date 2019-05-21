В БПП обговорюють висунення Порошенка на посаду прем'єра

У партії "Блок Петра Порошенка" обговорюють можливість висунення лідера політичної сили на посаду прем'єр-міністра країни після того, як Володимир Гройсман оголосив про свою відставку. Про це повідомляє РБК-Україна в матеріалі "Відповідь Зеленському: чи готова Верховна рада до дострокових виборів".

За інформацією джерела видання, поки в партії обговорюють, чи буде екс-президент претендувати на посаду прем'єра від БПП. Відзначається, що парламентські вибори - це здебільшого "прем'єріада", і додаткові бали отримує та політична сила, яка одразу називає свою сильну кандидатуру на пост прем'єр-міністра.

"З одного боку, буде гарно, якщо Порошенко заявить, що буде працювати виключно для країни, не претендуючи на якесь крісло. Але, з іншого боку, нам же буде в мінус в плані рейтингу, якщо ми не запропонуємо сильну кандидатуру. Точно так, як ми втратили в 2014 році, коли у нас не було кандидата, а був у "Народного фронту", - пояснило джерело РБК-Україна.

Нагадаємо, у понеділок, 20 травня, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що йде у відставку. За його словами, він прийняв рішення подати у відставку відразу після проведення в середу чергового засідання уряду.

Це сталось після того, як президент України Володимир Зеленський під час церемонії інавгурації звернувся до Кабінету міністрів із закликом піти у відставку. Він зазначив, що в українському уряді повинні бути нові обличчя і нові "прозорі правила гри".

Крім того, Зеленський на церемонії інавгурації оголосив про розпуск Верховної ради.

Раніше Гройсман заявив, що планує залишатися на своїй посаді до парламентських виборів. Гройсман тоді нагадав, що президентські і парламентські вибори - це різні речі, ніяк між собою не пов'язані. За його словами, після того, як буде обраний наступний парламент, буде сформована нова коаліція і новий уряд.