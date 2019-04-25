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У БПП назвали умову підтримки Зеленського

Новини » Політика    25.04.2019 - 11:51
У БПП назвали умову підтримки Зеленського
Фото: Ірина Луценко (УНІАН)

Зеленському обіцяють підтримку БПП, якщо він обере європейський курс

Майбутній президент України Володимир Зеленський отримає підтримку фракції "Блоку Петра Порошенка" у Верховній раді, якщо обере європейський курс. Про це заявила представник президента в парламенті Ірина Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

Луценко зазначила, що на базі БПП буде формуватися нова команда Петра Порошенка.

"Все буде залежати від того, яку позицію займе президент Зеленський. А ми цієї позиції досі не чули. Вибори завершилися. Підходить момент до інавгурації, і ми не чуємо жодного слова від обраного президента. Тому все буде залежати від того, який курс візьме команда Зеленського. Якщо це буде продовження курсу на європейську ідентичність і курс на євроатлантичний альянс, звичайно, ми будемо підтримувати конструктивно", - зазначила вона.

У той же час Луценко додала, що при відхиленні від європейського курсу команда Порошенка перейде в опозицію.

Нагадаємо, після другого туру виборів чинний президент Петро Порошенко пообіцяв Зеленському потужну опозицію.

"Новий президент матиме сильну опозицію. Але Україна від цього тільки виграє", - підкреслив він.

Раніше також повідомлялося, що БПП проведе з'їзд після інавгурації Зеленського.

 

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