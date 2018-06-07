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В БПП назвали детали согласованной поправки к проекту об антикоррупционном суде

НовостиПолитика    07.06.2018 - 11:24
Фото: Мустафа Найем (РБК-Украина)
Фото: Мустафа Найем (РБК-Украина)

Для вето при назначении судей необходимы голоса не менее половины совета экспертов

Согласованная с Международным валютным фондом (МВФ) поправка к законопроекту об антикоррупционном суде заключается в том, что при назначении судей вето совета международных экспертов могут преодолеть большинством голосов комиссии при условии, что в это большинство входит не менее половины экспертов. Об этом в Facebook сообщил нардеп от БПП Мустафа Найем.

По словам нардепа, по результатам переговоров с МВФ стороны пришли к единой позиции. В частности, вето совета международных экспертов при назначении судей смогут преодолеть большинством голосов совместной комиссии, куда входят члены Высшей квалификационной комиссии судей и совета международных экспертов. Но с обязательным условием, что в это большинство входит не менее половины членов совета международных экспертов.

"Итого. ВККС состоит из 16 членов, совет экспертов - из 6, общая комиссия - 22 человека. Для преодоления вето необходимо 12 голосов. Но с условием, что как минимум трое из них - это члены совета международных экспертов. Саму процедуру преодоления вето могут инициировать трое членов совета международных экспертов", - отметил Найем.

Таким образом, по его мнению, независимость антикоррупционного суда будет определяться независимостью как минимум четырех членов совета международных экспертов. А любая сторона или институция, которая контролирует трех членов совета, получает право инициировать рассмотрение спорных вопросов общей комиссией.

 

На текущий момент по результатам ночных переговоров с МВФ компромисс вокруг законопроекта об Антикоррупционном суде...

Опубліковано Mustafa Nayyem 7 червня 2018 р.

 

Напомним, ранее сообщалось, что спорная поправка об антикоррупционном суде согласованна с МВФ.

 

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Теги публикации: вето, Верховная Рада, антикоррупционный суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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