Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

В БПП назвали деталі узгодженої поправки до проекту про антикорупційний суд

НовиниПолітика    07.06.2018 - 11:24
Фото: Мустафа Найєм (РБК-Україна)
Фото: Мустафа Найєм (РБК-Україна)

Для вето при призначенні суддів необхідні голоси не менше половини ради експертів

Узгоджена з Міжнародним валютним фондом (МВФ) поправка до законопроекту про антикорупційний суд полягає в тому, що при призначенні суддів вето ради міжнародних експертів можуть подолати комісії більшістю голосів за умови, що до цієї більшості входить не менше половини експертів. Про це у Facebook повідомив нардеп від БПП Мустафа Найєм.

За словами нардепа, за результатами переговорів з МВФ сторони прийшли до єдиної позиції. Зокрема, вето ради міжнародних експертів при призначенні суддів зможуть подолати більшістю голосів спільної комісії, куди входять члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів і ради міжнародних експертів. Але з умовою, що до цієї більшості входить не менше половини членів ради міжнародних експертів.

"ВККС складається з 16 членів, рада експертів - 6, загальна комісія - 22 особи. Для подолання вето необхідно 12 голосів. Але з умовою, що як мінімум троє з них - це члени ради міжнародних експертів. Саму процедуру подолання вето зможуть ініціювати троє членів ради міжнародних експертів", - зазначив Найєм.

Таким чином, на його думку, незалежність антикорупційного суду буде визначатися незалежністю як мінімум чотирьох членів ради міжнародних експертів. А будь-яка сторона або інституція, яка контролює трьох членів ради, одержує право ініціювати розгляд спірних питань загальної комісією.

 

На текущий момент по результатам ночных переговоров с МВФ компромисс вокруг законопроекта об Антикоррупционном суде...

Опубліковано Mustafa Nayyem 7 червня 2018 р.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спірна поправка про антикорупційний суд узгоджена з МВФ.

 

Законопроект про антикорупційний суд відповідатиме Конституції, - Порошенко
Теги публікації: вето, Верховна Рада, антикоррупционный суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Смерть Леоніда Кантера: режисер записав самогубство на відео
"ФСБ читає листування в Facebook": Бабченко зробив гучну заяву
"Влаштовувати цькування": Сніжана Єгорова розцінює скандальне опитування, як заклик до її вбивства
"Готовий до смерті": Сенцов хоче відмовитися від примусового годування
On Top