В БПП назвали деталі узгодженої поправки до проекту про антикорупційний суд

Для вето при призначенні суддів необхідні голоси не менше половини ради експертів

Узгоджена з Міжнародним валютним фондом (МВФ) поправка до законопроекту про антикорупційний суд полягає в тому, що при призначенні суддів вето ради міжнародних експертів можуть подолати комісії більшістю голосів за умови, що до цієї більшості входить не менше половини експертів. Про це у Facebook повідомив нардеп від БПП Мустафа Найєм.

За словами нардепа, за результатами переговорів з МВФ сторони прийшли до єдиної позиції. Зокрема, вето ради міжнародних експертів при призначенні суддів зможуть подолати більшістю голосів спільної комісії, куди входять члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів і ради міжнародних експертів. Але з умовою, що до цієї більшості входить не менше половини членів ради міжнародних експертів.

"ВККС складається з 16 членів, рада експертів - 6, загальна комісія - 22 особи. Для подолання вето необхідно 12 голосів. Але з умовою, що як мінімум троє з них - це члени ради міжнародних експертів. Саму процедуру подолання вето зможуть ініціювати троє членів ради міжнародних експертів", - зазначив Найєм.

Таким чином, на його думку, незалежність антикорупційного суду буде визначатися незалежністю як мінімум чотирьох членів ради міжнародних експертів. А будь-яка сторона або інституція, яка контролює трьох членів ради, одержує право ініціювати розгляд спірних питань загальної комісією.

На текущий момент по результатам ночных переговоров с МВФ компромисс вокруг законопроекта об Антикоррупционном суде... Опубліковано Mustafa Nayyem 7 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спірна поправка про антикорупційний суд узгоджена з МВФ.