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БПЛА и запчасти для самолетов: США рассказали о новой военной помощи Украине

Новина українською →
Вашингтон, Суббота 30 июля 2022 03:47
БПЛА и запчасти для самолетов: США рассказали о новой военной помощи Украине Иллюстративное фото: Украина получит секретные дроны Phoenix Ghost от США в августе (pixabay.com)
Автор: Артур Родивилов

США намерены обеспечить Украину запчастями для военных самолетов советского и украинского производства, а также планируют в августе передать новую партию беспилотников Phoenix Ghost.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Пентагона во время брифинга.

Как завил представитель Пентагона, ведомство работает над тем, чтобы приобрести "значительное" количество» этих запчастей.

"Предпринимаются серьезные усилия для того, чтобы мы могли продолжать производить не только то, что нужно Украине, но и то, что нужно нам", - сказал представитель американского оборонного ведомства.

Напомним, в пятницу Белый дом сообщил, что США готовят очередной пакет военной помощи для Украины.

Ранее стало известно, что Германия передаст Украине специальные танки для строительства мостов.

А Нидерланды не планируют прекращать военные поставки этим летом.

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