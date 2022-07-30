БПЛА та запчастини для літаків: США розповіли про нову військову допомогу Україні
США мають намір забезпечити Україну запчастинами для військових літаків радянського і українського виробництва, а також планують в серпні передати нову партію безпілотників Phoenix Ghost.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Пентагону під час брифінг.
Як завив представник Пентагону, відомство працює над тим, щоб придбати "значну" кількість» цих запчастин.
"Робляться серйозні зусилля для того, щоб ми могли продовжувати виробляти не тільки те, що потрібно Україні, але і те, що потрібно нам", - сказав представник американського оборонного відомства.
Нагадаємо, в п'ятницю Білий дім повідомив, що США готують черговий пакет військової допомоги для України.
Раніше стало відомо, що Німеччина передасть Україні спеціальні танки для будівництва мостів.
А Нідерланди не планують припиняти військові постачання цього літа.
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