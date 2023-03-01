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БПЛА чи куля? Ігнат уточнив причину останньої тривоги у Києві та області

Фото: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil.in.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Під час останньої повітряної тривоги у Києві та області протиповітряна оборона збила БПЛА. Але його тип ще не встановлений.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Повітряна куля це що в нас таке? Те той самий БПЛА. Тобто, це повітряна ціль така сама. Але я не говорю, що це куля, це БПЛА невстановленого типу. От куля - це теж повітряна ціль фактично. Вона летить і має свою висоту, потоки вітру її несуть...Всі ці дані враховуються і визначаються імовірність, що це може бути, тому що ціль відстежується на радарі", - пояснив Ігнат, уточнивши попередні дані про те, що причиною тривоги була нібито куля.

Він зазначив, в цій ситуації причиною повітряної тривоги в Київській області був саме БПЛА.

"(Це - ред.) був БПЛА, який летів з відповідною швидкістю, напрямком і на відповідній висоті. Його збили засобами ППО от і все", - підсумував Ігнат.

Що сталося

Нагадаємо, що сьогодні в Києві та області було оголошено тривогу через те, що в небі над регіоном був виявлений повітряний об'єкт.

Додамо, згодом в Київській міській військовій адміністрації заявили, що попередньо, причиною цієї тривоги була повітряна куля, але, згодом в Повітряних силах ЗСУ уточнили, що це був БПЛА.

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