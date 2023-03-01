БПЛА или шар? Игнат уточнил причину последней тревоги в Киеве и области

"Воздушный шар это что у нас такое? Это тот же БПЛА. То есть это воздушная цель такая же. Но я не говорю, что это шар, это БПЛА неустановленного типа. Вот шар - это тоже воздушная цель фактически. Она летит и имеет свою высоту, потоки ветра ее несут... Все эти данные учитываются и определяются вероятность, что это может быть, потому что цель отслеживается на радаре", - пояснил Игнат, уточнив предварительные данные о том, что причиной тревоги был якобы шар.

Он отметил, что в этой ситуации причиной воздушной тревоги в Киевской области был именно БПЛА.

"(Это - ред.) был БПЛА, летевший с соответствующей скоростью, направлением и на соответствующей высоте. Его сбили средствами ПВО вот и все", - подытожил Игнат.

Что произошло

Напомним, что сегодня в Киеве и области была объявлена тревога из-за того, что в небе над регионом был обнаружен воздушный объект.

Добавим, впоследствии в Киевской городской военной администрации заявили, что предварительно причиной этой тревоги был воздушный шар, но впоследствии в Воздушных силах ВСУ уточнили, что это был БПЛА.

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