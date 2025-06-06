Безумие с девятью голами: Испания и Франция выдали суперматч в полуфинале Лиги наций

Сборная Испании в очередной раз подтвердила свой класс, переиграв в полуфинале Лиги наций команду Франции. Действующие чемпионы сыграют в финале второго подряд розыгрыша турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Лига наций, полуфинал

Испания - Франция - 5:4

Голы: Уильямс, 22, Мерино, 25, Ямаль, 54 (пенальти), 67, Педри, 55 - Мбаппе, 59 (пенальти), Шерки, 79, Вивиан, 84 (автогол), Коло-Муани, 90+3

Первый тайм: дубль из ассистов от Оярсабаля

Начало противостояния было за Францией: в течение первых 20 минут команда создала ряд опасных моментов, включая удар Эрнандеса в каркас ворот. Но дальше инициатива полностью перешла к испанцам.

На 22-й минуте они открыли счет: Уильямс получил тонкую передачу от Оярсабаля после блестящей комбинации с Ямалем и точно пробил под перекладину.

Всего через три минуты, на 25-й, Мерино удвоил преимущество, снова после разрезного паса Оярсабаля: хавбек лондонского "Арсенала" вырвался один на один и точно пробил мимо вратаря французов Меньяна.

"Трехцветные" попытались ответить несколькими ударами - активностью отличались Дембеле и Мбаппе, но испанский голкипер Симон уверенно парировал все попытки.

На 44-й минуте Испания забила в третий раз после удара Хейсена, но после проверки на ВАР гол был отменен из-за офсайда.

На перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу Испании.

Второй тайм: голевая перестрелка

Второй тайм оказался еще более насыщенным на события. Испанцы не сбавляли темпа, которым ошеломили соперника в первом тайме. Они продолжали диктовать условия, контролировали мяч и активно шли вперед, создавая моменты один за другим.

К 67-й минуте барселонцы Ямаль, забивший с пенальти и с игры, и Педри довели счет до 5:1 (у "трехцветных" с пенальти забил Мбаппе). Казалось, что игра сделана.

Ямаль оформил дубль в середине второго тайма (фото: x.com/sefutbol)

Однако французы неожиданно нашли в себе силы для камбека. На 79-й минуте Шерки сократил отставание, забив свой первый мяч за национальную команду. Французы почувствовали, что можно попробовать еще больше, и на 84-й минуте им снова повезло. Гюсто прострелил с правого фланга, а защитник Испании Вивиан, пытаясь перехватить передачу, срезал мяч в собственные ворота - 5:3.

А в компенсированное время напряжение достигло своего апогея. На 90+3-й минуте французы забили еще один мяч. После навеса с фланга в штрафной площадке самым ловким оказался Коло-Муани. Он выиграл верховую борьбу и точно пробил головой в ближний угол. Франция сократила счет до минимума - 5:4.

Однако, чтобы отыграться "трехцветным" не хватило сил и времени. Испания удержала победный счет до финального свистка, хотя конец матча получился для нее очень нервным.

Мбаппе смог отличиться только с пенальти (фото: uefa.com)

Когда финал

Финальный матч Лиги наций-2024/25 состоится 8 июня на "Альянц Арене" в Мюнхене. В нем главный трофей разыграют пиренейские команды - Португалия и Испания. Поединок стартует в 22:00 по киевскому времени.

Испания будет защищать свой титул победителя турнира. Два года назад "Фурия роха" в финале одолела в серии пенальти Хорватию.

В тот же день, но в Штутгарте в матче за "бронзу" сойдутся Германия и Франция. Эта игра начнется - в 16:00.