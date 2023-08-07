У бою на Запорізькому напрямку загинув колишній нардеп Сергій Слабенко

На фронті у боях із російськими окупантами загинув народний депутат IV скликання Сергій Слабенко. Життя колишнього політика, а пізніше - військовослужбовця ЗСУ, обірвалося на Запорізькому напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку Верховної Ради.
Сергію Івановичу Слабенку родом із Луцька було 57 років.
До початку політичної кар'єри він встиг попрацювати інженером, менеджером фінансистом, займався підприємництвом.
Навчався у Курганському вищому військово-політичному авіаційному училищі за спеціальністю "військово-політична авіація", за кваліфікацією "вчитель історії та суспільствознавства".
Також пройшов навчання у Міжнародному інституті ринкових відносин та підприємництва у Києві за спеціальністю організація управління виробництвом як менеджер-економіст. З листопада 1999 по липень 2002 року навчався в МАУП у столиці за спеціальністю правознавство (кваліфікація - юрист).
Сергій Слабенко у період з 2002 до 2006 року був головою підкомітету з питань діяльності судів, судочинства та судово-правової реформи Комітету ВРУ з питань правової політики.
З 2006 до 2009 року він також працював заступником голови Атестаційної палати Волинської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. З 2015 по 2020 рік Слабенко був депутатом Волинської обласної ради (від партії "Наша Україна", а потім від ВО "Батьківщина"), членом постійної комісії з питань використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
За даними ТРК "Аверс", Слабенко загинув на фронті 4 серпня. Тіло загиблого повернуть додому у понеділок, 7 серпня
Вдома на нього чекала дружина із сином та донькою.
"Керівництво Верховної Ради України, народні депутати України, керівництво й працівники Апарату Верховної Ради України висловлюють щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять і шана Герою!" - йдеться у повідомленні Ради.
Нагадаємо, у травні на передовій у Донецькій області загинув співробітник Офісу президента Олексій Титаренко.
Раніше також ми писали, що 17 квітня на фронті загинув колишній народний депутат України Олег Барна.
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