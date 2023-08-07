В бою на Запорожском направлении погиб бывший нардеп Сергей Слабенко

Сергею Ивановичу Слабенко родом из Луцка было 57 лет.

До начала политической карьеры он успел поработать инженером, менеджером-финансистом, занимался предпринимательством.

Учился в Курганском высшем военно-политическом авиационном училище по специальности "военно-политическая авиация", по квалификации "учитель истории и обществоведения".

Также прошел обучение в Международном институте рыночных отношений и предпринимательства в Киеве по специальности организация управления производством, как менеджер-экономист. С ноября 1999 по июль 2002 года обучался в МАУП в столице по специальности правоведение (квалификация - юрист).

Сергей Слабенко в период с 2002 по 2006 годы был председателем подкомитета по деятельности судов, судопроизводства и судебно-правовой реформы Комитета ВРУ по вопросам правовой политики.

С 2006 по 2009 год он также работал заместителем председателя Аттестационной палаты Волынской квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры. С 2015 по 2020 год Слабенко был депутатом Волынского областного совета (от партии "Наша Україна", а затем от ВО "Батьківщина"), членом постоянной комиссии по вопросам использования имущества общей собственности территориальных общин сел, поселков, городов области.

По данным ТРК "Аверс", Слабенко погиб на фронте 4 августа. Тело погибшего вернут домой в понедельник, 7 августа

Дома его ждала жена с сыном и дочерью.

"Руководство Верховной Рады Украины, народные депутаты Украины, руководство и работники Аппарата Верховной Рады Украины выражают искренние соболезнования родным и близким. Вечная память и почет Герою!" - говорится в сообщении Рады.

Напомним, в мае на передовой в Донецкой области погиб сотрудник Офиса президента Алексей Титаренко.

Ранее также мы писали, что 17 апреля на фронте погиб бывший народный депутат Украины Олег Барна.