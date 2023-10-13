ua en ru
Пт, 13 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Не в бою, так в медіа. Як в Росії перебільшують успіхи на фронті, - ISW

П'ятниця 13 жовтня 2023 07:34
UA EN RU
Не в бою, так в медіа. Як в Росії перебільшують успіхи на фронті, - ISW Фото: ілюстративне фото (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Російські ЗМІ перебільшують успіхи на Авдіївському фронті. Навіть у випадках, коли на фронті все погано.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Російські джерела відзначають російські наступальні операції, але переважно ніяк не реагують на значні втрати техніки, понесені лише кілька днів боїв.

Востаннє такий випадок медіа показували у лютому 2023 року, коли російські війська втратили цілу колону бронетехніки під час завершення російського наступу на Вугледар.

"Цензуру" не виключають із арештом відомих критиків, які брали участь у програмах. Блогери бояться сказати зайве, щоб не випробувати таку саму долю.

Деякі відомі російські блогери співпрацюють із формуваннями "Народного ополчення Донецької Народної Республіки". Багато хто з них воює в районі Авдіївки, і це ще більше стимулює блогерів перебільшувати заявлені перемоги та мовчати про поразки.

Був випадок, коли один відомий блогер похвалив російське військове командування за надання інформації про заявлені успіхи і зазначив, що це перша операція за довгий час, коли російське командування спробувало створити інформаційний бар'єр.

Ключові висновки ISW

Раніше ми повідомляли про просування ЗСУ поблизу Бахмута та на заході Запорізької області. Зафіксовано просування ЗСУ на обох ділянках фронту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
ЗСУ просунулися поблизу Бахмута і на заході Запорізької області: карти ISW
ЗСУ просунулися поблизу Бахмута і на заході Запорізької області: карти ISW
DAILY
Затяжна війна чи перемога? Що буде на фронті у 2024 році і які сценарії чекають на Україну
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Затяжна війна чи перемога? Що буде на фронті у 2024 році і які сценарії чекають на Україну