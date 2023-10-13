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Не в бою, так в медиа. Как в России преувеличивают успехи на фронте, - ISW

Пятница 13 октября 2023 07:34
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Не в бою, так в медиа. Как в России преувеличивают успехи на фронте, - ISW Фото: иллюстративное фото (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Российские СМИ преувеличивают успехи на Авдеевском фронте. Даже в случаях, когда на фронте все плохо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Российские источники отмечают российские наступательные операции, но в основном никак не реагируют на значительные потери техники, понесенные всего за несколько дней боев.

Последний раз такой случай медиа показывали в феврале 2023 года, когда российские войска потеряли целую колонну бронетехники во время завершения российского наступления на Угледар.

"Цензуру" не исключают с арестом известных критиков, которые участвовали в программах. Блоггеры боятся сказать лишнее, чтобы не испытать такую же участь.

Некоторые известные российские блогеры сотрудничают с формированиями "Народного ополчения Донецкой Народной Республики". Многие из них воюют в районе Авдеевки, и это еще больше стимулирует блогеров преувеличивать заявленные победы и молчать о поражениях.

Был случай, когда один известный блоггер похвалил российское военное командование за предоставление информации о заявленных успехах и отметил, что “это первая операция за долгое время, когда российское командование попыталось создать информационный барьер”.

Ключевые выводы ISW

  • Российские войска, вероятно, потеряли бронетехнику в наступательных операциях под Авдеевкой.
  • Российские военные истощаются и готовы приостанавливать линию фронта, чтобы "освежить" персонал свежими контрактниками и возобновить наступательные действия.

Ранее мы сообщали о продвижении ВСУ близь Бахмута и на западе Запорожской области. Зафиксировано продвижение ВСУ на обоих участках фронта.

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