Майже 50 БМП та танків: експерти ISW пояснили значні втрати військ РФ під Авдіївкою

Російські війська під Авдіївкою Донецької області зазнають великих втрат. Кадри з геоприв'язкою показують, що російські війська втратили бронетехніку в кількості, як мінімум, батальйону тактичної групи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Зазначається, що з 10 по 12 жовтня під Авдіївкою українські сили знищили 33 російські бронемашини та 15 танків. За найскромнішими оцінками, ЗСУ знищили щонайменше 36 російських бронемашин, включаючи танки, бронетранспортери та їх модифікації.

На кадрах, опублікованих 11 жовтня, видно, як російська бронетехніка в колоні під Авдіївкою падає у водоймище, а на кадрах з геоприв'язкою, опублікованих 11 і 12 жовтня, видно, як українські війська завдають ударів по колонах російської техніки в районі міста, що обороняється.

Ці кадри показують, що російські бронетанкові сили, ймовірно, не використовують уроки, що були зроблені з попередніх наступальних операцій під Вугледером у лютому 2023 року, або під Києвом у березні 2022 року, коли українські війська знищували колони російської бронетехніки, що безладно наступали.

Ключові висновки ISW: