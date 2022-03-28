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Бойцы ВСУ продолжают защищать Мариуполь. Враг несет потери, - Генштаб

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Понедельник 28 марта 2022 20:17
Бойцы ВСУ продолжают защищать Мариуполь. Враг несет потери, - Генштаб Фото: бойцы ВСУ продолжают защищать Мариуполь. Враг несет потери (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские военные продолжают защищать Мариуполь. Оккупант, тем временем несет огромные потери во время попыток наступления.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.

"Подразделения Вооруженных Сил Украины продолжают оборону города Мариуполя. Защитники города своими действиями сдерживают развитие наступления противника на другие направления. Оккупанты продолжают нести большие потери", - пишет пресс-служба Генштаба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал российским журналистам мотивы украинских бойцов, которые продолжают защищать Мариуполь от захватчиков.

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