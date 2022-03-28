Бійці ЗСУ продовжують захищати Маріуполь. Ворог зазнає втрат, - Генштаб
Українські військові продовжують захищати Маріуполь. Окупант, тим часом зазнає величезних втрат під час спроб наступу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Генерального штабу ЗСУ.
"Підрозділи Збройних Сил України продовжують оборону міста Маріуполя. Захисники міста своїми діями стримують розвиток наступу противника на інші напрямки. Окупанти продовжують зазнавати великих втрат", - пише пресслужба Генштабу.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент України Володимир Зеленський розповів російським журналістам мотиви українських бійців, які продовжують захищати Маріуполь від загарбників.
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