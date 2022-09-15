Бойцы "Альфы" превратили российскую технику в металлолом: в СБУ показали видео

Бойцы Центра специальных операций "Альфа" при помощи беспилотников уничтожили российскую боевую машину десанта и бронетранспортер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.
По данным ведомства, бойцы “Альфы” во время аэроразведки обнаружили позиции российских БМД и многоцелевого бронетранспортера и метко отработали по ним при помощи кумулятивных снарядов, сброшенных с беспилотников.
"Как следствие, вражеская техника быстро превратилась в металлолом", - отмечают в СБУ.
Напомним, в среду, 14 сентября, украинские военные из противотанковой установки уничтожили российский пулеметный расчет.
Также мы писали, что во вторник, 13 сентября, бойцы ВСУ уничтожили российский бомбардировщик и самолет.
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