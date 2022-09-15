Бойцы "Альфы" превратили российскую технику в металлолом: в СБУ показали видео

По данным ведомства, бойцы “Альфы” во время аэроразведки обнаружили позиции российских БМД и многоцелевого бронетранспортера и метко отработали по ним при помощи кумулятивных снарядов, сброшенных с беспилотников.

"Как следствие, вражеская техника быстро превратилась в металлолом", - отмечают в СБУ.