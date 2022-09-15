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Бойцы "Альфы" превратили российскую технику в металлолом: в СБУ показали видео

Иллюстративное фото: бойцы "Альфы" превратили российскую технику в металлолом (facebook.com/usofcom)
Автор: Иван Носальский

Бойцы Центра специальных операций "Альфа" при помощи беспилотников уничтожили российскую боевую машину десанта и бронетранспортер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.

По данным ведомства, бойцы “Альфы” во время аэроразведки обнаружили позиции российских БМД и многоцелевого бронетранспортера и метко отработали по ним при помощи кумулятивных снарядов, сброшенных с беспилотников.

"Как следствие, вражеская техника быстро превратилась в металлолом", - отмечают в СБУ.

Напомним, в среду, 14 сентября, украинские военные из противотанковой установки уничтожили российский пулеметный расчет.

Также мы писали, что во вторник, 13 сентября, бойцы ВСУ уничтожили российский бомбардировщик и самолет.

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