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Бійці "Альфи" перетворили російську техніку на металобрухт: в СБУ показали відео

Ілюстративне фото: бійці "Альфи" перетворили російську техніку на металобрухт (facebook.com/usofcom)
Автор: Іван Носальський

Бійці Центру спеціальних операцій "Альфа" за допомогою безпілотників знищили російську бойову машину десанту і бронетранспортер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України в Telegram.

За даними відомства, бійці "Альфи" під час аеророзвідки виявили позиції російських БМД і багатоцільового бронетранспортера і влучно відпрацювали по них за допомогою кумулятивних снарядів, скинутих з безпілотників.

"Як наслідок, ворожа техніка швидко перетворилася на металобрухт", - зазначають в СБУ.

Нагадаємо, в середу, 14 вересня, українські військові з протитанкової установки знищили Російський кулеметний розрахунок.

Також ми писали, що у вівторок, 13 вересня, бійці ЗСУ знищили російський бомбардувальник і літак.

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