Бійці "Альфи" перетворили російську техніку на металобрухт: в СБУ показали відео

За даними відомства, бійці "Альфи" під час аеророзвідки виявили позиції російських БМД і багатоцільового бронетранспортера і влучно відпрацювали по них за допомогою кумулятивних снарядів, скинутих з безпілотників.

"Як наслідок, ворожа техніка швидко перетворилася на металобрухт", - зазначають в СБУ.