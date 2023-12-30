Бойовики завдали ракетного удару по військовій базі США в Сирії

Афілійовані з Іраном "

Що передувало

У понеділок, 25 грудня, армія США вдарила по об'єктах угруповання руху "Катаїб Хезболла". Ця атака стала відповіддю на удар безпілотником по американській базі в Іраку.

Тоді в результаті дронової атаки бойовиків, яких пов'язують з Іраком, один американський військовослужбовець опинився в критичному стані та двоє інших були поранені.

Президент США Джо Байден заявив, що повітряні удари американців по цілях в Іраку були спрямовані на стримання Ірану та підтримуваних Тегераном груп бойовиків від проведення атак на американський персонал і об'єкти на Близькому Сході.