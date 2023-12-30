Бойовики завдали ракетного удару по військовій базі США в Сирії

Підтримувані Іраном іракські бойовики взяли на себе відповідальність за ракетний обстріл військової бази США на північному сході Сирії в п'ятницю, 29 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.
Афілійовані з Іраном "
У понеділок, 25 грудня, армія США вдарила по об'єктах угруповання руху "Катаїб Хезболла". Ця атака стала відповіддю на удар безпілотником по американській базі в Іраку.
Тоді в результаті дронової атаки бойовиків, яких пов'язують з Іраком, один американський військовослужбовець опинився в критичному стані та двоє інших були поранені.
Президент США Джо Байден заявив, що повітряні удари американців по цілях в Іраку були спрямовані на стримання Ірану та підтримуваних Тегераном груп бойовиків від проведення атак на американський персонал і об'єкти на Близькому Сході.
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