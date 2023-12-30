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Боевики нанесли ракетный удар по военной базе США в Сирии

Фото: базу США на Ближнем Востоке снова атаковали боевики (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Поддерживаемые Ираном иракские боевики взяли на себя ответственность за ракетные обстрелы военной базы США на северо-востоке Сирии в пятницу, 29 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Аффилированные с Ираном  "

Что предшествовало

В понедельник, 25 декабря, армия США ударила по объектам группировки движения "Катаиб Хезболла". Эта атака стала ответом на удар беспилотником по американской базе в Ираке.

Тогда в результате дроновой атаки связывающих с Ираком боевиков один американский военнослужащий оказался в критическом состоянии и двое других были ранены.

Президент США Джо Байден заявил, что воздушные удары американцев по целям в Ираке были направлены на удержание Ирана и поддерживаемых Тегераном групп боевиков от атак на американский персонал и объекты на Ближнем Востоке.

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