Бойовики ПВК "Вагнера" не зможуть без втрат відійти з Бахмута, - ISW

Бойовики ПВК "Вагнера", ймовірно, не зможуть відійти з Бахмута без втрат, оскільки перебувають у безпосередньому контакті з українськими військами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Також експерти ISW зазначають, що бойовики в процесі відходу заважатимуть підрозділам Міноборони РФ щодо підготовки до запланованого українського контрнаступу.

Крім того, ПВК "Вагнера" навряд чи зможе організувати належну оборону, або закріпити нещодавні успіхи в Бахмуті, достатні для запобігання українським контратакам. Українські військові перебувають у Хромовому та Іванівському, а також ведуть бої з окупантами у Бахмуті та його околицях. Українська артилерія також вражає російські сили в Бахмуті та його околицях.

Відхід у дотику до супротивника – надзвичайно важке завдання, з яким бойовики ПВК "Вагнера" навряд чи впораються. Підрозділи "Вагнера" продемонстрували погану координацію з російськими військами та російським військовим командуванням, що може завадити проведенню ротації.

Малоймовірно, що російське військове командування збере достатньо сил, щоб змінити бойовиків у Бахмуті та утримати свої фланги без передислокації російських військ з інших районів.

Ключові висновки ISW:

Українські збройні сили продовжують чинити тиск на північний та південний фланги Бахмута.

У ніч із 19 на 20 травня російські сили обстріляли Київську область за допомогою іранських безпілотників Shahed.

Радник із національної безпеки США Джейк Салліван заявив 20 травня, що США можуть погодитися на передачу Україні сучасних бойових літаків, у тому числі F-16, за умови, що Україна не використовуватиме їх для завдання ударів по території Росії.

Російські війська продовжували обмежені наземні атаки у районі Кремінної Луганської області.

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Міністерство оборони РФ включає мобілізованих та призовників у свою власну приватну військову роту "Ветеран", що призводить до дискримінації та конфліктів.

Литовський чиновник публічно звинуватив РФ у спробі взяти в заручники іноземних дітей в окупованому Криму як "живий щит" від майбутнього українського контрнаступу.

Ситуація у Бахмуті

Вже понад десять місяців російські окупанти намагаються захопити Бахмут Донецької області, проте українські військові гідно опираються.

Сьогодні засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що його наймані бойовики нібито контролюють місто.

При цьому українська сторона заперечує такий сценарій. Зокрема, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Черевий назвав вкидання Пригожина неправдою, додавши, що українські підрозділи досі воюють у Бахмуті.

Також про продовження боїв у Бахмуті заявила і заступник міністра оборони Ганна Маляр, наголосивши, що українські захисники продовжують тримати оборону.