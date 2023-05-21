Боевики ЧВК "Вагнера" не смогут без потерь отойти из Бахмута, - ISW

Боевики ЧВК "Вагнера", вероятно, не смогут отойти из Бахмута без потерь, так как находятся в непосредственном контакте с украинскими войсками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Также эксперты ISW отмечают, что боевики в процессе отхода будут мешать подразделениям Минобороны РФ по подготовке к запланированному украинскому контрнаступлению.

Кроме того, ЧВК "Вагнера" вряд ли сможет организовать надлежащую оборону, или закрепить недавние успехи в Бахмуте, достаточные для предотвращения украинских контратак. Украинские военные находятся в Хромовом и Ивановском, а также ведут бои с оккупантами в Бахмуте и его окрестностях. Украинская артиллерия также поражает российские силы в Бахмуте и его окрестностях.

Отход в соприкосновении с противником – чрезвычайно трудная задача, с которой боевики ЧВК "Вагнера" вряд ли справятся. Подразделения "Вагнера" продемонстрировали плохую координацию с российскими войсками и российским военным командованием, что может помешать проведению ротации.

Маловероятно, что российское военное командование соберет достаточно сил, чтобы сменить боевиков в Бахмуте и удержать свои фланги без передислокации российских войск из других районов.

Ключевые выводы ISW:

Украинские вооруженные силы продолжают оказывать давление на северный и южный фланги Бахмута.

В ночь с 19 на 20 мая российские силы обстреляли Киевскую область с помощью иранских беспилотников Shahed.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил 20 мая, что США могут согласиться на передачу Украине современных боевых самолетов, в том числе F-16, при условии, что Украина не будет использовать их для нанесения ударов по территории России.

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Российские войска продолжали наносить удары по линии Авдеевка-Донецк.

Министерство обороны РФ включает мобилизованных и призывников в свою собственную частную военную роту "Ветеран", что приводит к дискриминации и конфликтам.

Литовский чиновник публично обвинил РФ в попытке взять в заложники иностранных детей в оккупированном Крыму в качестве "живого щита" от будущего украинского контрнаступления.

Ситуация в Бахмуте

Уже более десять месяцев российские оккупанты пытаются захватить Бахмут Донецкой области, однако украинские военные достойно сопротивляются.

Сегодня основатель ЧВК "Вагнера", Евгений Пригожин заявил, что его наемные боевики якобы контролируют город.

При этом украинская сторона опровергает такой сценарий. В частности, спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый назвал вброс Пригожина неправдой, добавив, что украинские подразделения до сих пор воюют в Бахмуте.

Также о продолжающихся боях в Бахмуте заявила и замминистра обороны Анна Маляр, подчеркнув, что украинские защитники продолжают держать оборону.