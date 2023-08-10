Бойовики ПВК "Вагнера" можуть повернутися з Білорусі до РФ: експерти ISW назвали причину
Імовірний початок відходу бойовиків ПВК "Вагнера" з Білорусі назад до РФ говорить про те, що ряд домовленостей між президентом РФ Володимиром Путіним та Євгеном Пригожиним після збройного бунту було порушено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
Раніше неназване джерело в уряді РФ заявило, що ПВК "Вагнера" проводить свій перший етап виведення з Білорусі шляхом перекидання груп чисельністю від 500 до 600 осіб у Краснодарський край, Воронезьку та Ростовську області, а другий етап розпочнеться після 13 серпня.
Ймовірно, найманці "Вагнера" можуть залишити Білорусь, тому що Олександр Лукашенко відмовився їх фінансувати, коли він виявив, що РФ не компенсуватиме їхню заробітну плату, як він, очевидно, очікував. При цьому невелика група інструкторів "Вагнера" залишиться в Білорусі для навчання білоруських сил.
Наразі аналітики ISW не спостерігали візуальних свідчень відходу сил "Вагнера" з Білорусі. Джерело заявило, що бойовики, які не були перекинуті до Лівії, 6 серпня "терміново" пішли у відпустку до Росії з обов'язком підтримувати зв'язок, оскільки будь-якої миті можуть надійти нові накази.
Ключові висновки ISW:
- ЗСУ 9 серпня продовжували контрнаступальні дії як мінімум на трьох дільницях фронту, а на окремих дільницях просунулися вперед.
- У РФ намагаються реабілітувати номінального заступника командувача театру військових дій в Україні генерала армії Сергія Суровікіна.
- Російські джерела стверджували, що погані правила техніки безпеки спричинили вибух біля Загорського оптико-механічного заводу 9 серпня.
- Російські війська продовжували наступальні дії межі Сватове – Кремінна, у районі Бахмута і на лінії Авдіївка-Донецьк.
- Російські сили могли перекидати військову техніку через Казахстан до Росії, але ISW не виявив відеозаписи з геолокацією, що підтверджує ці повідомлення.
- Російські офіційні особи, схоже, висувають умови для виправдання можливої необхідності скасування чи перенесення регіональних виборів на окупованих територіях у разі успіху українського контрнаступу.
Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки продовжують відстежувати переміщення та дії найманців російського ПВК "Вагнера" у Білорусії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.