Бойовики ПВК "Вагнера" можуть повернутися з Білорусі до РФ: експерти ISW назвали причину

Імовірний початок відходу бойовиків ПВК "Вагнера" з Білорусі назад до РФ говорить про те, що ряд домовленостей між президентом РФ Володимиром Путіним та Євгеном Пригожиним після збройного бунту було порушено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Раніше неназване джерело в уряді РФ заявило, що ПВК "Вагнера" проводить свій перший етап виведення з Білорусі шляхом перекидання груп чисельністю від 500 до 600 осіб у Краснодарський край, Воронезьку та Ростовську області, а другий етап розпочнеться після 13 серпня.

Ймовірно, найманці "Вагнера" можуть залишити Білорусь, тому що Олександр Лукашенко відмовився їх фінансувати, коли він виявив, що РФ не компенсуватиме їхню заробітну плату, як він, очевидно, очікував. При цьому невелика група інструкторів "Вагнера" залишиться в Білорусі для навчання білоруських сил.

Наразі аналітики ISW не спостерігали візуальних свідчень відходу сил "Вагнера" з Білорусі. Джерело заявило, що бойовики, які не були перекинуті до Лівії, 6 серпня "терміново" пішли у відпустку до Росії з обов'язком підтримувати зв'язок, оскільки будь-якої миті можуть надійти нові накази.

Ключові висновки ISW: