Боевики ЧВК "Вагнера" могут вернуться из Беларуси в РФ: эксперты ISW назвали причину

Вероятное начало отхода боевиков ЧВК "Вагнера" из Беларуси обратно в РФ говорит о том, что ряд договоренностей между президентом РФ Владимиром Путиным и Евгением Пригожиным после вооруженного бунта были нарушены.

Ранее неназванный источник в правительстве РФ заявил, что ЧВК "Вагнера" проводит свой первый этап вывода из Беларуси путем переброски групп численностью от 500 до 600 человек в Краснодарский край, Воронежскую и Ростовскую области, а второй этап начнется после 13 августа.

Вероятно, наемники "Вагнера" могут покинуть Беларусь, потому что Александр Лукашенко отказался их финансировать, когда он обнаружил, что РФ не будет компенсировать их заработную плату, как он, очевидно, ожидал. При этом, небольшая группа инструкторов "Вагнера" останется в Беларуси для обучения белорусских сил.

На данный момент аналитики ISW не наблюдали визуальных свидетельств ухода сил "Вагнера" из Беларуси. Источник заявил, что боевики, которые не были переброшены в Ливию, 6 августа "срочно" ушли в отпуск в Россию с обязанностью поддерживать связь, поскольку в любой момент могут поступить новые приказы.

Ключевые выводы ISW: