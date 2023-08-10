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Боевики ЧВК "Вагнера" могут вернуться из Беларуси в РФ: эксперты ISW назвали причину

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Четверг 10 августа 2023 03:53
Боевики ЧВК "Вагнера" могут вернуться из Беларуси в РФ: эксперты ISW назвали причину Фото: боевики ЧВК "Вагнера" могут вернуться из Беларуси в РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Вероятное начало отхода боевиков ЧВК "Вагнера" из Беларуси обратно в РФ говорит о том, что ряд договоренностей между президентом РФ Владимиром Путиным и Евгением Пригожиным после вооруженного бунта были нарушены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Ранее неназванный источник в правительстве РФ заявил, что ЧВК "Вагнера" проводит свой первый этап вывода из Беларуси путем переброски групп численностью от 500 до 600 человек в Краснодарский край, Воронежскую и Ростовскую области, а второй этап начнется после 13 августа.

Вероятно, наемники "Вагнера" могут покинуть Беларусь, потому что Александр Лукашенко отказался их финансировать, когда он обнаружил, что РФ не будет компенсировать их заработную плату, как он, очевидно, ожидал. При этом, небольшая группа инструкторов "Вагнера" останется в Беларуси для обучения белорусских сил.

На данный момент аналитики ISW не наблюдали визуальных свидетельств ухода сил "Вагнера" из Беларуси. Источник заявил, что боевики, которые не были переброшены в Ливию, 6 августа "срочно" ушли в отпуск в Россию с обязанностью поддерживать связь, поскольку в любой момент могут поступить новые приказы.

Ключевые выводы ISW:

  • ВСУ 9 августа продолжали контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта, а на отдельных участках продвинулись вперед.
  • В РФ пытаются реабилитировать номинального заместителя командующего театром военных действий в Украине генерала армии Сергея Суровикина.
  • Российские источники утверждали, что плохие правила техники безопасности привели к взрыву возле Загорского оптико-механического завода 9 августа.
  • Российские войска продолжали наступательные действия на рубеже Сватово – Кременная, в районе Бахмута и на рубеже Авдеевка-Донецк.
  • Российские силы могли перебрасывать военную технику через Казахстан в Россию, но ISW не обнаружил видеозаписи с геолокацией, подтверждающей эти сообщения.
  • Российские официальные лица, похоже, выдвигают условия для оправдания возможной необходимости отмены или переноса региональных выборов на оккупированных территориях в случае успеха украинского контрнаступления.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки продолжают отслеживать перемещение и действия наемников российского ЧВК "Вагнера" в Белоруссии.

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ЧВК Вагнера Беларусь Российская Федерация
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