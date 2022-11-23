Фото: боевики "ДНР" заявили о новом обмене пленными с Украиной (иллюстрация / facebook.com)

Главарь так называемой "ДНР" Денис Пушили заявил о новом обмене пленными с Украиной по формуле 35 на 35.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Пушилина в Telegram.

По его словам, украинская сторона возвращает домой бойцов Вооруженных сил Украины. Стоит отметить, что информацию о новом обмене пленными пока не комментируют в Украине.