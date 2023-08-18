Бойовика "ДНР" засудили до 9 років в'язниці. Він обшукував людей і охороняв аміак

Бойовик "ДНР" у 2015 році обшукував людей на окупованій території та охороняв аміак. Його затримали і засудили до 9 років в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру .

Деталі справи

У травні 2015 року чоловік, за порадою друзів з так званого "ополчення", вступив до "5-ї мотострілецької бригади "Оплот". Восени 2015 року засуджений став стрільцем та зі зброєю вирушив чергувати до блокпоста неподалік міста Докучаєвська.

"Разом зі своєю групою він незаконно перевіряв автомобілі, документи пасажирів та охороняв цистерни з аміаком, які розташовувалися неподалік поста", - йдеться у повідомленні.

Фото: Бойовик "ДНР" (facebook.com/don.gp.gov.ua)

Зазначається, що пізніше "вартовий" охороняв кар’єр, де розміщувалися особовий склад, танки, самохідні артилерійські установки та інша важка техніка окупантів. У січні 2016 року чоловік звільнився в запас.

Яке покарання отримав бойовик

За час служби учасник НЗФ "ДНР" встиг заробити майже 200 тисяч рублів, що в гривнях дорівнює близько 87 тисяч.

У червні 2023 року в селі Веселе Покровського району його затримали українські захисники. На вирок суду чоловік чекав під вартою.

Судом ухвалено вирок мешканцю міста Донецька за участь у терористичній організації. Його засуджено до 9 років позбавлення волі.

Вироки бойовикам "ЛНР" і "ДНР"

Нещодавно повідомлялось, що бойовик "ЛНР" воював проти Сил оборони України на Донбасі та мінував їхні позиції. Його взяли в полон, а суд відправив до в'язниці на 10 років.

Також житель Донецька з 2017 року воює проти українських військових у складі терористичного угруповання "ДНР". Він штурмував Вугледар, але потім потрапив у полон і був засуджений на 12 років в'язниці.