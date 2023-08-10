Бойовик "ДНР" штурмував позиції ЗСУ під Вугледаром. Його засудили до 12 років тюрми

Житель Донецька з 2017 року воює проти українських військових у складі терористичного угруповання "ДНР". Він штурмував Вугледар, але потім потрапив у полон і був засуджений на 12 років в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Деталі справи

Засудженим є мешканець Донецька, який ще у 2017 році приєднався до рядів "інтернаціональної бригади "ДНР" Пятнашка".

Згодом на базі цього терористичного угруповання російські окупанти створили "2-й загін полку спеціального призначення" з дислокацією на тимчасово окупованій частині регіону.

У лавах ворожого підрозділу зрадник брав безпосередню участь у бойових діях проти українських військ на сході нашої держави.

Участь бойовика в повномасштабному вторгненні РФ

"У лютому 2022 року він "перевівся" до оперативно-бойового тактичного формування РФ під назвою "Каскад", - йдеться у заяві.

Перебуваючи там на посаді гранатометника, штурмував позиції ЗСУ на Вугледарському напрямку. Зловмисник потрапив у полон українських захисників у червні цього року під час контрнаступальних дій Сил оборони в Донецькій області.

Яке покарання отримав бойовик "ДНР"

На підставі зібраних доказів суд визнав бойовика винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

Державна зрада;

Участь у терористичній групі чи терористичній організації.

Йому призначили 12 років позбавлення волі.

Вироки для зрадників і колаборантів в Україні

Раніше повідомлялось, що мешканця Краматорська Донецької області засудили до 9 років ув'язнення за поширення інформації про розташування Збройних Сил України, яку Росія використовувала на свою користь.

Також колаборант із Куп'янська (Харківська область) під час окупації міста хотів вивезти 700 тонн зерна в Росію. Його затримали і засудили до 13 років в'язниці.