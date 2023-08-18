Боевика "ДНР" приговорили к 9 годам тюрьмы. Он обыскивал людей и охранял аммиак

Боевик "ДНР" в 2015 году обыскивал людей на оккупированной территории и охранял аммиак. Его задержали и приговорили к 9 годам тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру .

Детали дела

В мае 2015 года мужчина, по совету друзей из так называемого "ополчения", вступил в "5-ю мотострелковую бригаду "Оплот". Осенью 2015 года осужденный стал стрелком и с оружием отправился дежурить на блокпост недалеко от города Докучаевска.

"Вместе со своей группой он незаконно проверял автомобили, документы пассажиров и охранял цистерны с аммиаком, которые располагались неподалеку от поста", - говорится в сообщении.

Фото: Боевик "ДНР" (facebook.com/don.gp.gov.ua)

Отмечается, что позже "часовой" охранял карьер, где размещались личный состав, танки, самоходные артиллерийские установки и другая тяжелая техника оккупантов. В январе 2016 года мужчина уволился в запас.

Какое наказание получил боевик

За время службы участник НВФ "ДНР" успел заработать почти 200 тысяч рублей, что в гривнах равняется около 87 тысяч.

В июне 2023 года в селе Веселое Покровского района его задержали украинские защитники. Приговора суда мужчина ждал под стражей.

Судом вынесен приговор жителю города Донецка за участие в террористической организации. Он приговорен к 9 годам лишения свободы.

Приговоры боевикам "ЛНР" и "ДНР"

Недавно сообщалось, что боевик "ЛНР" воевал против сил обороны Украины на Донбассе и миновал их позиции. Его взяли в плен, а суд отправил в тюрьму на 10 лет.

Также житель Донецка с 2017 года сражается против украинских военных в составе террористической группировки "ДНР". Он штурмовал Угледар, но затем попал в плен и был приговорен к 12 годам тюрьмы.