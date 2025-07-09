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Боевые роботы ВСУ заставили оккупантов капитулировать: уникальная операция попала на видео

Среда 09 июля 2025 16:05
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Боевые роботы ВСУ заставили оккупантов капитулировать: уникальная операция попала на видео Иллюстративное фото: работы ВСУ заставили оккупантов капитулировать (facebook.com ab3.army )
Автор: Наталья Кава

Впервые в истории российские оккупанты капитулировали перед украинскими наземными роботизированными комплексами без участия пехоты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Третью Штурмовую.

Третья отдельная штурмовая бригада ВСУ осуществила беспрецедентную операцию, в ходе которой освободила укрепленные позиции врага в Харьковской области, используя только дроны и наземные боевые роботы.

Вражеские фортификации атаковали FPV-дроны и наземные роботизированные комплексы-камикадзе.

"К разрушенному блиндажу уже приближался следующий робот, когда противник, чтобы избежать подрыва, объявил о капитуляции. Оккупантов, которые уцелели, "птичками" вывели к нашим рубежам, и согласно регламенту - взяли в плен", - подписано видео.

Оккупантов, которые выжили, вывели к украинским позициям с помощью дронов, после чего их взяли в плен согласно регламенту.

"Позиции, которые дважды не поддавались смежным подразделениям, благодаря четко спланированным атакующим действиям отбили работы Тройки. Зачищенные укрепления и лесополоса заняты нашими силами", - рассказали в Третьей Штурмовой.

Захват пленных РФ

Ранее мы писали о том, что в прошлом месяце десантники провели успешную операцию на территории Сумской области, в ходе которой было взято в плен 15 военнослужащих армии РФ. Среди них - бойцы "жестоких" бригад.

До того бойцы Сил спецопераций ВСУ взяли в плен несколько десятков российских морпехов в Курской области. При этом военнослужащих 810-й бригады морской пехоты РФ пленили, когда в стране-агрессоре отмечают день морской пехоты.

Сегодня же мы писали, что воины-десантники 77-й отдельной аэромобильной бригады с помощью дрона заставили российского офицера сдаться в плен.

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