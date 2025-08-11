Бойові підрозділи зможуть закуповувати пікапи за спрощеною процедурою: що відомо

За його словами, за результатами засідання Ставки Верховного Головнокомандувача та на доручення президента України Міноборони підготувало відповідні зміни до урядової постанови.

"Тепер військові частини, які виконують бойові завдання на фронті, зможуть закуповувати вживані транспортні засоби за спрощеною процедурою", - зазначив Шмигаль.

Ідеться насамперед про пікапи, а також про квадроцикли та мотоцикли.

Закупівлі будуть здійснюватися за наявності штатно-табельної потреби в техніці максимально швидко та результативно.

"Таким чином військові, які перебувають в найгарячіших точках фронту, завжди матимуть технічні засоби для успішного виконання поставлених завдань.Реалізуємо ключовий пріоритет міністерства із забезпечення наших воїнів усім необхідним", - додав міністр.