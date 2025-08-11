Бойові підрозділи зможуть закуповувати пікапи за спрощеною процедурою: що відомо

Міністерство оборони запускає прямі закупівлі пікапів та іншої техніки для потреб бойових підрозділів ЗСУ.
Як передає РБК-Україна, про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.
За його словами, за результатами засідання Ставки Верховного Головнокомандувача та на доручення президента України Міноборони підготувало відповідні зміни до урядової постанови.
"Тепер військові частини, які виконують бойові завдання на фронті, зможуть закуповувати вживані транспортні засоби за спрощеною процедурою", - зазначив Шмигаль.
Ідеться насамперед про пікапи, а також про квадроцикли та мотоцикли.
Закупівлі будуть здійснюватися за наявності штатно-табельної потреби в техніці максимально швидко та результативно.
"Таким чином військові, які перебувають в найгарячіших точках фронту, завжди матимуть технічні засоби для успішного виконання поставлених завдань.Реалізуємо ключовий пріоритет міністерства із забезпечення наших воїнів усім необхідним", - додав міністр.
Нагадаємо, в Україні вже працює пряме фінансування для бригад на закупівлю дронів.
При цьому нещодавно президент України Володимир Зеленський доручив розширити можливості військових самостійно купувати необхідну зброю та техніку.
"Дуже важливо зараз дати більше можливостей бригадам так само самостійно - за своїми потребами, за своїм вибором - купувати також пікапи, інші необхідні засоби", - зазначив президент.
Сьогодні Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача. Розглянули питання, підняті військовими на фронті.
Зокрема, ухвалили рішення щодо закупівель пікапів, квадроциклів та іншої техніки, яку тепер можна буде закуповувати за кошти прямого фінансування бойовим бригадам.
Зеленський також доручив значно збільшити фінансування для бойових підрозділів.