Боевые подразделения смогут закупать пикапы по упрощенной процедуре: что известно

По его словам, по результатам заседания Ставки Верховного Главнокомандующего и по поручению президента Украины Минобороны подготовило соответствующие изменения в правительственное постановление.

"Теперь воинские части, которые выполняют боевые задачи на фронте, смогут закупать подержанные транспортные средства по упрощенной процедуре", - отметил Шмыгаль.

Речь идет прежде всего о пикапах, а также о квадроциклах и мотоциклах.

Закупки будут осуществляться при наличии штатно-табельной потребности в технике максимально быстро и результативно.

"Таким образом военные, которые находятся в горячих точках фронта, всегда будут иметь технические средства для успешного выполнения поставленных задач. реализуем ключевой приоритет министерства по обеспечению наших воинов всем необходимым", - добавил министр.