Бойові дії в Україні: зведення з фронту на вечір 22 грудня

Протягом доби, 22 грудня, фіксувалися масовані удари авіації та дронів ворога, а також десятки спроб штурму позицій ЗСУ на сході та півдні країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram

На Олександрівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках відбито понад 30 атак. Авіація противника завдавала ударів по низці населених пунктів Запорізької області.

На Покровському напрямку ворог здійснив 56 атак. За попередніми даними, знешкоджено 174 кафіри, з них 132 - безповоротно, знищено та пошкоджено техніку противника.

На Костянтинівському напрямку відбулося 23 бойові зіткнення, сім із них тривають.

На Слов'янському напрямку зафіксовано шість атак, на Краматорському - бойових зіткнень не було.

На Куп'янському та Лиманському напрямках Сили оборони відбили 18 наступальних дій поблизу низки населених пунктів, включно з Піщаним, Загризовим, Середнім і Мирним.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося шість штурмів у районах Сотницького Козачка, Вовчанська, Дворічанського та в напрямку Вільчі й Колодязного.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках зафіксовано шість атак, ворог здійснив 110 обстрілів, зокрема із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Протягом дня противник завдав 10 авіаційних ударів, застосувавши 31 керовану авіабомбу. Крім того, було задіяно 2924 дрони-камікадзе та здійснено 2853 обстріли позицій українських військ і населених пунктів.

Станом на 22:00 22 грудня від початку доби зафіксовано 190 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують стримувати спроби противника заглибитися на територію країни, завдаючи йому відчутних втрат.

Нагадуємо, що ввечері 22 грудня Одеса знову зазнала атаки ударних безпілотників з боку РФ. Унаслідок нальоту зафіксовано пошкодження об'єктів припортової інфраструктури, а також постраждало цивільне судно, що перебувало в районі удару.

Зазначимо, що безпілотні технології стали одним із ключових чинників у протистоянні з російськими окупантами, оскільки на їхню частку припадає понад 60% уражень ворожих цілей на лінії фронту. Повітряні та наземні дрони вже виконали тисячі бойових і допоміжних завдань, істотно посиливши можливості Сил оборони.